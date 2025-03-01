Мистика в пустыне

Есть многое на свете, что остается загадкой даже для ведущих мировых экспертов. Океаны мы не исследовали даже на 20%, а пустыни (между прочим, занимающие треть всей поверхности Земли) с каждым годом удивляют археологов.
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