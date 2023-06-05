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Атака украинских террористов на Белгородской область: Ракетные удары по Украине 4 и 5 июня 2023 года

Атака украинских террористов на Белгородской область: Ракетные удары по Украине 4 и 5 июня 2023 года

Атака украинских террористов на Белгородской область: Ракетные удары по Украине 4 и 5 июня 2023 года Юлия СоколоваДнем, 4 июня, был мощный прилет по Киеву.

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