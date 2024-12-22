Волонтёры собирают мазут на Керченском побережье

Мазут в Керчи убирают спасатели и волонтёры в костюмах химзащиты и масках. Из-за рельефа местности, гражданам пришлось выстроить живую лестницу и таким образом поднимать мешки с мазутом на берег, передаёт корреспондент Вести Крым.
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