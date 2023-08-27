Право педагогов делать замечания ученикам хотят закрепить в законе

САША ЛЕПАЕВ

хотят как в америке. там в школе творится что попало. хотят наши бюрократы или вернее прихвастни американцев сделать и в России. в России всегда учили толковому и приучали к труду и культуре. так пусть так и будет.и запретить в школе телефоны это пойдет на пользу.иначе будут учится одни бестолочи.толковых людей не получится.