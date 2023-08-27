Новые виды поддержки педагогических работников, в том числе совершенствование статуса учителя, вошли в список поручений, которые Владимир Путин дал Правительству.
Право педагогов делать замечания ученикам хотят закрепить в законе
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
хотят как в америке. там в школе творится что попало. хотят наши бюрократы или вернее прихвастни американцев сделать и в России. в России всегда учили толковому и приучали к труду и культуре. так пусть так и будет.и запретить в школе телефоны это пойдет на пользу.иначе будут учится одни бестолочи.толковых людей не получится.
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12 час.
tsan tsan
Тёзки, что за высокопарную чушь вы несёте?
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11 час.
МД
Михаил Дементьев
депутатов в школу на учительскую зарплату и права!!!!!!!!!!!!!
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9 час.
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