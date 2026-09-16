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Царьград

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Артём Иванов объяснил, почему Басков испытывает грусть

Артём Иванов объяснил, почему Басков испытывает грусть

Солист группы «Инь-Ян» Артём Иванов объяснил подавленное состояние Николая Баскова космическими циклами: отдаление Земли от Солнца может вызвать нехватку тепла и эмоций.

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