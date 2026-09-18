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FiNE NEWS

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Россияне с огоньком идут на выборы: почти 30% уже проголосовали за первый день!

Вот это темп! Уже к полуночи первого дня голосования на выборах в Госдуму явка уверенно перевалила за 29,75%.

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