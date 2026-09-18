Россияне с огоньком идут на выборы: почти 30% уже проголосовали за первый день!

Вот это темп! Уже к полуночи первого дня голосования на выборах в Госдуму явка уверенно перевалила за 29,75%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Противопехотные м...
- Лёд в бачке омыва...
- Бразильцы выбираю...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым