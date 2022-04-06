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Дмитрий Медведев: санкции Запада против России очень напоминают методы инквизиции

Дмитрий Медведев: санкции Запада против России очень напоминают методы инквизиции

Санкции, введенные Западом против Российской Федерации, очень напоминают методы инквизиции. Об этом написал в своем Telegram-канале Дмитрий Медведев, заместитель главы Совета Безопасности РФ.

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