Невиданное для последних лет событие: на российский рынок выходит не кроссовер, а обычный универсал! Genesis G70 Shooting Brake дебютировал в прошлом году и изначально был создан для покорения Европы, а нас задел по касательной: в отличие от седанов G70, пятидверки не будут собирать на Автоторе, а станут доставлять напрямую из Кореи, да и ассортимент вариантов […]