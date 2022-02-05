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Россия перебросила в граничащую со странами НАТО Калининградскую область носители гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К

Россия перебросила в граничащую со странами НАТО Калининградскую область носители гиперзвуковых «Кинжалов» МиГ-31К

Российская Федерация перебросила в Калининградскую область, граничащую со странами НАТО Польшей и Литвой, истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

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