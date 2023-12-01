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Томас Тухель: «Я съел много колбасок с горчицей и крендельками после игры с «Копенгагеном». И я с трудом могу отказаться от тортика и шоколада»

Томас Тухель: «Я съел много колбасок с горчицей и крендельками после игры с «Копенгагеном». И я с трудом могу отказаться от тортика и шоколада»

«Очень важная дисциплина – и для игроков, и для тренера. Нужно быть очень дисциплинированным ради своего психического здоровья.

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