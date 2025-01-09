В Тихвинском районе полицейским пришлось стрелять во время погони за пьяным водителем

Машину нарушителя отправили на штрафстоянку В Тихвинском районе Ленинградской области правоохранители с применением оружия остановили нетрезвого водителя, сообщает 9 января пресс-служба регионального главка МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии