Нашивка британской морской школы Gordonstoun, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, была найдена на форме боевика из десантного подразделения ВСУ, уничтоженного в селе Гуево в Курской области.
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