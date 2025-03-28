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У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III

У боевика ВСУ нашли знак морской школы, в которой учился Карл III

Нашивка британской морской школы Gordonstoun, в которой учились принц Филипп и нынешний король Великобритании Карл III, была найдена на форме боевика из десантного подразделения ВСУ, уничтоженного в селе Гуево в Курской области.

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