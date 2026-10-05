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Север Пресс

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Северное сияние станцевало над Ямалом: фото

Северное сияние станцевало над Ямалом: фото

Небо над Ямалом 4 октября зажглось зеленым и накрыло сразу несколько городов округа. «Север-Пресс» запускает сезонную фоторубрику «Поделись сиянием своим», в которой еженедельно будут публиковаться фотографии северного сияния, сделанные в разных уголках округа нашими фотографами.

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