Для туристов сделают дороги – список направлений

Речь идет о почти 1700 километрах дорог, ведущих к уникальным памятникам архитектуры, природным заповедникам и живописным местам, которые будут отремонтированы в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Речь идет о почти 1700 километрах дорог, ведущих к уникальным памятникам архитектуры, природным заповедникам и живописным местам, которые будут отремонтированы в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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