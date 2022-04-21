За рулём

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Для туристов сделают дороги – список направлений

Для туристов сделают дороги – список направлений

Речь идет о почти 1700 километрах дорог, ведущих к уникальным памятникам архитектуры, природным заповедникам и живописным местам, которые будут отремонтированы в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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