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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лион» не идет последним в Лиге 1 впервые за 55 дней. Клуб поднялся на 16-е место после 1:0 с «Монако»

«Лион» не идет последним в Лиге 1 впервые за 55 дней. Клуб поднялся на 16-е место после 1:0 с «Монако»

«Олимпийцы» поднялись на 16-ю строчку в таблице после выездной победы над «Монако» (1:0) в 16-м туре.

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