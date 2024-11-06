Харрис признала свое поражение в разговоре с Трампом

ВАШИНГТОН, 6 ноября, ФедералПресс. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис признала свое поражение на президентских выборах в разговоре с республиканцем Дональдом Трампом, подчеркнув значимость мирной передачи власти.