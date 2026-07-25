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Орловская область выполнила норму призыва на военную службу

Орловская область выполнила норму призыва на военную службу

В Орле прошло заседание областной призывной комиссии. В ходе призывной кампании с 1 апреля по 9 июля почти 950 орловцев были отправлены для прохождения военной службы, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на военного комиссара Орловской области Рената Сибгатуллина.

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