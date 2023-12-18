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СМИ: прослушку нашли не только у Залужного, но и у его помощника

СМИ: прослушку нашли не только у Залужного, но и у его помощника

Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency Прослушивающие устройства нашли не только у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и у его личного помощника Константина Бушуева.

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