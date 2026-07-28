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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зидан о назначении в сборную Франции: «Это воплощение мечты. У меня были предложения от клубов, но я отказывал им ради этой работы. Отдам все, чтобы эта команда продолжала побеждать»

Зинедин Зидан высказался о назначении на пост главного тренера  сборной Франции . 54-летний специалист возглавил национальную команду, подписав контракт до ЧМ-2030.

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