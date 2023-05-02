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Результаты велогонки «Три горы» 2023

29 апреля – 1 мая в Сочи прошел велофестиваль «Три горы» от команды «Высшая лига».  В субботу 29 апреля прошла велогонка «Лаура» на дистанцию 14,4 км с общим набором высоты в 850 метров.

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