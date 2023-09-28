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Аргументы и Факты

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В Минфине связали крепкий рубль с сокращением производства вина в России

В Минфине связали крепкий рубль с сокращением производства вина в России

Производство вина в России пережило спад во второй половине 2022 года – первой половине 2023 года из-за слишком сильного курса рубля, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе своего выступления на Московском финансовом форуме.

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