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Нижегородская правда

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Вучич рассказал о трёх уровнях переговоров по Украине, организованных США

Экс-президент Сербии Александр Вучич рассказал в интервью RT Balkan о нескольких уровнях переговоров, которые США ведут с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

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