В Кронштадте школьники встретились с жителями блокадного Ленинграда

Встреча прошла в школе 423 Накануне 81-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в школе 423 Кронштадта прошло мероприятие «Я помню — Я житель блокадного Ленинграда», рассказали в пресс-службе администрации Кронштадтского района.
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