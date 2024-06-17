Главное о SHAMAN: Ответ Киселёву, Резкая критика со стороны Новикова и признание "Легендой Года"

В последние дни появилась уйма громких новостей о Ярославе Дронове. Певец ответил на критику Владимира Киселёва, получил премию Муз-Тв в специальной номинации "Легенда Года", а также на его голову свалилась неожиданная критика со стороны Александра Новикова.