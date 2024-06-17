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Главное о SHAMAN: Ответ Киселёву, Резкая критика со стороны Новикова и признание "Легендой Года"

Главное о SHAMAN: Ответ Киселёву, Резкая критика со стороны Новикова и признание "Легендой Года"

В последние дни появилась уйма громких новостей о Ярославе Дронове. Певец ответил на критику Владимира Киселёва, получил премию Муз-Тв в специальной номинации "Легенда Года", а также на его голову свалилась неожиданная критика со стороны Александра Новикова.

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Комментарии
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Ирина Черных
А эту матершинницу туда же...)
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9 час.
Майя Maja
Дьявол кроется в деталях по вашему?
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7 час.
НМ
Наталия Москаленко
Не позорился бы Киселев своими склоками! Ему со всей его свитой до Ярослава как до Луны! Обидно очень!
Ответить
6 час.

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