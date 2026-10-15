Мексика: два человека были убиты в перестрелке на Авенида Мануэль Гомес Морин в Монтеррее, штат Нуэво-Леон, во второй половине дня; Считалось, что стрельба была связана с враждой между бандами.
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