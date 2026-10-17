Русский компас Фото: скрин видео ФСБ. В ФСБ рассказали о задержанном в Псковской области гражданине Швеции, работающем на ВСУ.
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Свежие комментарии
- А всё-таки жизнь ...
- А всё-таки жизнь ...
- А всё-таки жизнь ...
Дать ему червонец без права переписки! Колыма огромна, работы по горло. Вот для начала пусть займётся делом. Не жилось спокойно, адреналина не хватало? На колыме, этого адреналина в избытке. Не надо его отпускать, а то ещё где-нибудь нагадит.
ПРИ ПОБЕГЕ -ЛИКВИДИРОВАТЬ...ЗАЧЕМ С НИМ ВАЛАНДАТЬСЯ
А почему не оказал вооруженное сопротивление и не был застрелен на месте? Ну естественно после допроса.
Пока не начнем расстреливать, так и будем получать .... в спину!