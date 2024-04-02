"Мирного тыла больше нет": Кто и откуда нанёс удар по Татарстану?

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Комментарии
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Россиянин
БПЛА планерного типа, может долететь куда дальше. Все зависит от опыта операторов. (а это скорее всего НАТОвцы) Самое главное, первоначальный набор высоты аппаратом. А это можно сделать двумя способами: Непосредственно с земли, при помощи сбрасываемого моторного агрегата. Дальше планер летит самостоятельно, лишь иногда включая вспомогательный двигатель. Все остальное сделает природа. Второй способ, это запуск с самолета на большой высоте. Планер запущенный на высоте  10 тысяч метров, способен пролететь 2-3, а то 4 тысячи километров.
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