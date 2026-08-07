Комику Слепакову грозит два года лишения свободы из-за поста в Instagram

Комику Семёну Слепакову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит два года лишения свободы из-за поста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) без маркировки иноагента.
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