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ИА Регнум

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Комику Слепакову грозит два года лишения свободы из-за поста в Instagram

Комику Слепакову грозит два года лишения свободы из-за поста в Instagram

Комику Семёну Слепакову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) грозит два года лишения свободы из-за поста в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) без маркировки иноагента.

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