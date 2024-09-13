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На Западе рассказали об отношении жителей Покровска к российским военным

Жители Покровска (украинское название города Красноармейска) ждут прихода российских военных. Об этом рассказал лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино на своей странице в соцсети X.

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