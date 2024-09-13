Жители Покровска (украинское название города Красноармейска) ждут прихода российских военных. Об этом рассказал лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино на своей странице в соцсети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии