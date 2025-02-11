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Царьград

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Россия лидирует среди крупнейших экономик с рекордно низкой безработицей в 2024

Россия лидирует среди крупнейших экономик с рекордно низкой безработицей в 2024

В 2024 году Россия достигла исторического минимума безработицы — 2,3%, обогнав Японию и Мексику. Национальные статистические службы подтверждают первенство России среди крупнейших экономик мира.

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