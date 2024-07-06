В Сербии заявили, что не пойдут на введение антироссийских санкций

Сербия не будет изменять своим принципам и намерена сохранить дружбу с Россией. Об этом заявил вице-премьер этой страны Александр Вулин, комментируя призывы стран Евросоюза (ЕС) к Сербии ввести санкции против РФ.
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