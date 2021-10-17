Уссурийский "Локомотив" мог испортить праздник чемпиону, но проиграл шестой матч подряд

В Приморье завершился чемпионат края по футболу. В заключительный игровой день прошли два матча, на итоговое первое место в таблице претендовали сразу три команды.
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