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Уссурийский "Локомотив" мог испортить праздник чемпиону, но проиграл шестой матч подряд

Уссурийский "Локомотив" мог испортить праздник чемпиону, но проиграл шестой матч подряд

В Приморье завершился чемпионат края по футболу. В заключительный игровой день прошли два матча, на итоговое первое место в таблице претендовали сразу три команды.

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