Новая поликлиника в Чулыме готова принимать первых пациентов

Поликлинический корпус ЦРБ площадью 5 тысяч квадратных метров построен по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».
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