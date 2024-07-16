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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канарейкин о ментальном состоянии Кузнецова: «Он вернулся и играл за «Каролину», проводил достаточно времени на льду – это говорит о том, что он перезагрузился»

В начале февраля Кузнецов, на тот момент выступавший за «Вашингтон», попал в программу помощи игрокам НХЛ.

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