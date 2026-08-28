К учебному году Астраханская область отправила 100 портфелей школьникам новых территорий

Первым делом груз направился в подшефный Кременский муниципальный округ ЛНР. В преддверии нового учебного года Астрахакая область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции «Собери ребенка в школу», которую проводят Росмолодёжь и ассоциация «Добро.
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