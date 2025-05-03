В Тамбове мотоциклист получил перелом руки после столкновения с иномаркой

Накануне, 2 мая, в Тамбове произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Как сообщает неофициальный Telegram-канал Госавтоинспекции региона "Полоса безопасности", дорожная авария случилась на пересечении улиц Карла Маркса и проезда Новый.