В Тамбове мотоциклист получил перелом руки после столкновения с иномаркой

Накануне, 2 мая, в Тамбове произошло ДТП, в результате которого пострадал человек. Как сообщает неофициальный Telegram-канал Госавтоинспекции региона "Полоса безопасности", дорожная авария случилась на пересечении улиц Карла Маркса и проезда Новый.
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