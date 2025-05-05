Невролог Мартынов предупредил о первых признаках болезни Паркинсона

Развитие заболевания можно замедлить на ранней стадии терапии Снижение обоняния, нарушение сна, запоры, депрессия без видимых причин, мелкий почерк могут быть первыми признаками развития болезни Паркинсона, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
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