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Медицина 2.0

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Обнаружен новый способ замедлить старение организма

Обнаружен новый способ замедлить старение организма

Воздействие на состав кишечной микрофлоры может стать новым способом замедления возрастных изменений и продления периода здоровой жизни.

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