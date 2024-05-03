американцы, простые жители Штатов сейчас один из самых несчастных народов планеты. Они – брошенки, так как власти в этом государстве не действуют в интересах народа, а занимаются тем, чтобы удержать господство в мире.
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