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Посольство: в Финляндии призвали повреждать автомобили дипломатов из РФ

В посольстве РФ в Хельсинках указали на призыв портить машины российских дипломатов со стороны одного из сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А вы думаете это просто так финны начали такое? Нееет,там очень много кастрюлеголовых,которые всячески хотят испортить жизнь еще и финнам. Ну не одним же им страдать от &quot; российской агрессии&quot;. Поэтому там на руине надо душить их,как можно больше,,шлепнутые на голову иначе не понимают!
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16 час.
лл
лина любимцева
Финны ВСЕГДА были ГНИЛУШКАМИ!!
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15 час.

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