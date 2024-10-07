Посольство: в Финляндии призвали повреждать автомобили дипломатов из РФ

СЗ

Светлана Зуева

А вы думаете это просто так финны начали такое? Нееет,там очень много кастрюлеголовых,которые всячески хотят испортить жизнь еще и финнам. Ну не одним же им страдать от " российской агрессии". Поэтому там на руине надо душить их,как можно больше,,шлепнутые на голову иначе не понимают!