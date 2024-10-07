В посольстве РФ в Хельсинках указали на призыв портить машины российских дипломатов со стороны одного из сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака.
Посольство: в Финляндии призвали повреждать автомобили дипломатов из РФ
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А вы думаете это просто так финны начали такое? Нееет,там очень много кастрюлеголовых,которые всячески хотят испортить жизнь еще и финнам. Ну не одним же им страдать от " российской агрессии". Поэтому там на руине надо душить их,как можно больше,,шлепнутые на голову иначе не понимают!
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16 час.
лл
лина любимцева
Финны ВСЕГДА были ГНИЛУШКАМИ!!
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15 час.
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