Дочку забрала с собой: Кудрявцева собрала вещи и уехала из России

Фанаты переживают, как бы Макаров снова не попал в беду. Лера Кудрявцева с мамой, сестрой, дочкой и подругами Социальные сетиЛера Кудрявцева дождалась паузы в работе и вслед за другими звездами российского шоу-бизнеса отправилась в отпуск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии