"Страна.ua" узнала о попытках Зеленского тайно связаться с Трампом для переговоров

Офис президент Украины пытается организовать переговоры с бывшим хозяином Белого дома.Киеву крайне важно организовать прямой разговор президента Владимира Зеленского с бывшим американским лидером Дональдом Трампом, который опосредованной влияет на сокращение помощи Украине.
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