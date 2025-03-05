Google по-прежнему ограничивает возможности Gemini отвечать на политические вопросы

В то время как несколько конкурентов Google, в том числе OpenAI, в последние месяцы настраивали свои чат-боты на основе искусственного интеллекта для обсуждения политически острых тем, Google, похоже, придерживается более консервативного подхода.
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