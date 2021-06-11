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Депутат Рады предложил запретить футбол на Украине после решения УЕФА

Депутат Рады предложил запретить футбол на Украине после решения УЕФА

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить футбол в стране после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по форме национальной команды.

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