Происшествия

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В Иркутской области арестованы фигуранты уголовного дела о мошенничестве при закупке медицинского оборудования

Следственными органами СК России по Иркутской области предъявлено обвинение четверым жителям города Иркутска в совершении преступления, предусмотренного ч.

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