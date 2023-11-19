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СССР-Россия

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    Надо забирать. Кто против, отправлять до нейтральной полосы, а там своим ходом нах.й.Если Эстония конф...
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Если Эстония конфискует российские активы, она на законных основаниях может стать очередной областью России. Рассказываю, почему

Если Эстония конфискует российские активы, она на законных основаниях может стать очередной областью России. Рассказываю, почему

Друзья, вы знаете, что Эстония на совершенно законных основаниях может стать частью России? С другой стороны, надо ли это России? Эстонское правительство, идя на поводу в первую очередь у своего заокеанского хозяина, а также еврочиновников, что есть мочи призывает весь мир забрать российские замороженные активы.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Ну да, войдут нищие в состав России, а Россия должна будет опять вбухивать средства и строить заводы, по моему мы это уже один раз проходили, результат знаем!
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7 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Не думаю, что Россия захочет снова делать из Эстонии &quot;витрину&quot;... одного раза достаточно... А на предполагаемых вами заводах сейчас и работать некому ...
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо забирать. Кто против, отправлять до нейтральной полосы, а там своим ходом нах.й.
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3 час.

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