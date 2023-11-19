Если Эстония конфискует российские активы, она на законных основаниях может стать очередной областью России. Рассказываю, почему

Друзья, вы знаете, что Эстония на совершенно законных основаниях может стать частью России? С другой стороны, надо ли это России? Эстонское правительство, идя на поводу в первую очередь у своего заокеанского хозяина, а также еврочиновников, что есть мочи призывает весь мир забрать российские замороженные активы.