Друзья, вы знаете, что Эстония на совершенно законных основаниях может стать частью России? С другой стороны, надо ли это России? Эстонское правительство, идя на поводу в первую очередь у своего заокеанского хозяина, а также еврочиновников, что есть мочи призывает весь мир забрать российские замороженные активы.
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