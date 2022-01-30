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Крейчикова и Синякова впервые выиграли парный Australian Open. Теперь они 4-кратные чемпионки ТБШ

В парном финале Australian Open Барбора Крейчикова и Катерина Синякова обыграли Беатрис Хаддад Майю и Анну Данилину.

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