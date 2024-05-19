Началось благоустройство сквера Соломенной Сторожки в Тимирязевском районе

На севере Москвы в Тимирязевском районе проходит благоустройство сквера Соломенной Сторожки. Эту территорию местные жители используют как транзитную зону, ведущую к Тимирязевскому парку, парку «Дубки», автобусным остановкам и станции метро «Тимирязевская».
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