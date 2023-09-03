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На базе «Треневского ИКЦ» прошли соревнования по шашкам и дартсу в честь празднования 270-летия со дня рождения атамана Платова

Соревнования были организованы Отделом культуры, молодежной политики и спорта Миллеровского района. В честном бою на шахматных досках сражались юные спортсмены, которые удивили судей своим серьезным отношением к интеллектуальной игре, быстротой ума и умением просчитывать ходы.

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