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Полпред ДНР Никонорова: для переговоров в Турции нужно обеспечить безопасность делегатов

Полпред ДНР Никонорова: для переговоров в Турции нужно обеспечить безопасность делегатов

ДОНЕЦК, 3 фев - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что для проведения переговоров по Донбассу в Турции должен быть решен вопрос с обеспечением безопасности представителей Донецка и Луганска.

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